Saarbrücken Nachdem diese Woche bekannt wurde, dass in der Landesaufnahmestelle für Geflüchtete in Lebach Kinder missbraucht wurden, wird der Ruf nach einer Schließung der Einrichtung immer lauter.

Der Justizausschuss des saarländischen Landtags nimmt am Donnerstag die Landesaufnahmestelle, das so genannten Anker-Zentrum für Geflüchtete in Lebach, genauer unter die Lupe. Grund sind Fälle von Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Frauen und Kinder in den Jahren 2017 und 2018 - die allerdings erst diese Woche bekannt wurden.

Die Opposition fordert hingegen das Ende der Aufnahmestelle. Nach SR-Informationen hält es der Linken-Landtagsabgeordneter Dennis Lander für einzig sinnvoll, das Anker-Zentrum aufzulösen. Die bekannt gewordenen Fälle zeigten, dass die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen die bessere Lösung sei. Gleiches fordert der Saarländische Flüchtlingsrat. „Aus unserer Sicht wäre ein effizienter Beitrag zu einer Gewaltschutzprävention die Auflösung des Lagers Lebach, da die Anonymität und Isolation im Lager Lebach sexuellen Missbrauch, aber auch andere Formen der Gewalt begünstigen“, sagt Vorstandsmitglied Maria Dussing-Schuberth unserer Zeitung. In Lebach gebe es keine geschützten Räume, keine Rückzugsmöglichkeiten. Auch der Rat befürwortet die Aufnahme von Flüchtlingen in den Kommunen. „Gewalt gegen Kinder und Frauen lässt sich dort in der Regel schneller feststellen und professionelle Hilfe kann leicht organisiert werden“, sagt Dussing-Schuberth. Kinder würden in den Kommunen besser integriert, mit „angstfreierem Leben“.