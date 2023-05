Flüchtlingskrise Rehlinger versichert: Grenze zu Saar-Nachbarn bleibt offen

Aus Sicht des Saarlands wichtig: Mit den Maßnahmen von Bund und Ländern würden insbesondere die Grenzen im Süden und Osten Deutschlands in den Blick genommen, die Teil der „Balkan-Route“ sind. Also nicht die nach Frankreich und Luxemburg. Eigentlich gibt es im Schengen-Raum keine stationären Kontrollen. Deutschland kontrolliert aber seit 2015 an der Grenze zu Österreich.