Ukrainischer Botschafter in Saarbrücken Saarland und Ukraine wollen wirtschaftlich stärker zusammen arbeiten

Man habe die Gelegenheit genutzt, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen, so Rehlinger. Und über die Situation der Menschen aus der Ukraine, die das Saarland aufgenommen hat – 16 200 Menschen, darunter knapp 3000 Schülerinnen und Schüler. „Die Solidarität ist weiter ungebrochen und eine saarländische Eigenschaft, die auch in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum anzudauern“, sagte Rehlinger, die auch „ein Stück weit stolz auf die Saarländerinnen und Saarländer“ sei. Man dürfe sich aber nicht an die Bilder aus dem Kriegsgebiet gewöhnen, sondern weiter Empathie und Entschlossenheit signalisieren. Auch durch Taten. „Ich bin ausdrücklich der Auffassung, dass wir gut daran tun, Waffen an die Ukraine zu liefern“, sagte Rehlinger.