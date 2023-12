Neujahrsansprache der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger: „Eines hat mich traurig gemacht in diesem Jahr“

Eines hat mich traurig gemacht in diesem Jahr. Niemals hätte ich gedacht, dass Jüdinnen und Juden in unserem Land wieder Angst haben. Doch seit dem Angriff der Hamas zeigt sich leider: Antisemitismus war auch bei uns nie verschwunden. Als Ministerpräsidentin möchte ich allen Jüdinnen und Juden im Saarland sagen: Ihr gehört zu uns, wir stehen zusammen. Wer aber die Hamas auf unseren Straßen feiert, dem sage ich: Wer Terror unterstützt, gehört nicht zu Deutschland. Und zugleich: Wer nicht den Terror feiert, wer kein Antisemit ist, der wiederum gehört zu uns: Egal, ob Muslim, Christ, Jude oder Atheist! Ich stehe für eine Gesellschaft, in der nicht entscheidend ist, an welchen Gott du glaubst. Solange du unsere Verfassung respektierst.