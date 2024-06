Angriff nach Fußball-Spiel Schiedsrichter krankenhausreif geschlagen – Saar-Landtag befasst sich mit Vorfall

Nachdem ein Schiedsrichter nach Abbruch einer Fußball-Partie am Spielfeldrand schwer verletzt worden ist und zur Behandlung in die Uni-Klinik nach Homburg musste, befasst sich jetzt der Sportausschuss im Landtag in Saarbrücken damit. Auf Antrag der CDU-Fraktion soll es um weitere Informationen zu dem folgenschweren Vorfall gehen. Das erfuhr die SZ-Redaktion im Vorfeld der Sitzung. Dabei bezieht sich der Antrag der Christdemokraten insbesondere auf eine strittige Stellungnahme des Ortsvorstehers desjenigen Dorfes, wo es zu dem brutalen Übergriff kam.