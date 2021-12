Corona-News im Live-Ticker : Angela Merkel spricht sich für allgemeine Impfpflicht in Deutschland aus

Liveblog Saarbrücken Bund und Länder haben am Donnerstag neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Angela Merkel spricht sich für die allgemeine Impfpflicht aus. Alle Infos im Live-Ticker.

Merkel (CDU) sprach sich auch für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland aus. Sie würde dafür stimmen, wenn sie bei der geplanten Abstimmung noch Mitglied im Bundestag wäre, sagte Merkel am Donnerstag nach einer Bund-Länder-Schalte zu Corona in Berlin. Trotz aller Werbung fürs Impfen gebe es eine Impflücke. Alle Verantwortlichen hätten gehofft, dass die Freiwilligkeit beim Impfen besser angenommen würde. Merkels voraussichtlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag ohne Fraktionsdisziplin abgestimmt werden solle.

Impfkampagne: Ministerpräsident Tobias Hans will Kommunen mit an Bord nehmen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 719 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es noch 902 gewesen, am Mittwoch 681 und am Dienstag 268. 63 261 bestätigte Corona-Fälle gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter der Landkreise melden für den Freitag außerdem eine für das Saarland recht hohe Zahl an Todesfällen für einen Tag: Acht Menschen starben seit Donnerstag an oder mit ihrer Covid-Erkrankung. 1124 Todesfälle wurden damit seit Pandemie-Beginn im Saarland registriert.