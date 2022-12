Politischer Salon Saarland : „Die Kassiererin wird es nicht mehr geben“

Beim 2. Politischen Salon in Saarbrücken diskutierte Andrea Nahles, ehemalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales und Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, mit dem ehemaligen Chefredakteur des SR, Norbert Klein. Foto: Stiftung Demokratie Saarland/Verena Paul

Saarbrücken Andrea Nahles, ehemalige Bundesministerin und jetzt Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, hat in Saarbrücken über die Herausforderungen des Fachkräftemangels gesprochen – und wie sie das Bürgergeld umsetzen will.

Andrea Nahles war die erste Frau an der Spitze der SPD und nun ist sie die erste Frau an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit (BA). Mit 115 000 Mitarbeitern die größte Behörde Deutschands. Das betont Norbert Klein, ehemaliger Chefredakteur des Saarländischen Rundfunks, mit dem Nahles am Donnerstagabend beim Politischen Salon Saarland in Saarbrücken diskutiert. Eine zentrale Sorge für die ehemalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales ist der Fachkräftemangel. Allein in der BA würden in den kommenden fünf Jahren 35 000 Mitarbeiter wegfallen, weil sie in Rente gehen. Einfach nachrekrutieren könne man nicht. Dabei helfen könnte die Automatisierung. Deshalb treibe Nahles sie in der BA auch voran.

Automatisierung gegen Fachkräftemangel

Info Nur wenige Firmen suchen Personal im Ausland Trotz des Fachkräftemangels in Deutschland werben nur wenige Firmen um Mitarbeiter im Ausland. Zwar berichteten einer Umfrage für die Bertelsmann Stiftung zufolge 73 Prozent der befragten Firmen von Engpässen. Gleichzeitig gaben aber nur 17 Prozent an, auch im Ausland nach Personal zu suchen. Und das obwohl weniger als ein Fünftel davon ausgeht, in Deutschland ausreichend Personal zu finden.

Viele Berufe werden sich verändern und manche, „wie die Kassiererin, wird es nicht mehr geben demnächst. Substituierungsgrad 100 Prozent“, sagt Nahles. Aber es käme nicht nur auf den technischen Substituierungsgrad an, sprich, was wäre theoretisch durch Maschine und Künstliche Intelligenz (KI) ersetzbar. „ Es geht auch darum, was gesellschaftlich nachgefragt ist. Was wollen wir am Ende wirklich an KI?“ Den Bäcker könnte man auch zu 100 Prozent ersetzen. „Aber ich möchte das Brot dann nicht essen, das nur aus der Fabrik kommt“, sagte Nahles in den Räumen der Stiftung Demokratie Saarland, die die Veranstaltung zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert.

Bürgergeld setzt Schwerpunkt auf Qualifizierung

Bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels soll auch das geplante Bürgergeld helfen. Vor einigen Jahren hatte Nahles mit ihrer Partei, der SPD, eine grundlegende Reform gefordert. Den Begriff „Bürgergeld“ hat die Eiflerin damals erfunden. „Ich freue mich, dass niemand auf einen besseren Begriff kam“, sagt sie lachend. Dass sie das Bürgergeld ab 1. Januar nun an der Spitze der BA umsetzen darf, freut sie ebenso. „Es schließt sich ein Kreis.“ Nach 17 Jahren Hartz 4 sei die Reform nötig gewesen.

Im Durchschnitt waren laut BA 2022 in Deutschland 2,4 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Im dritten Quartal 2022 konnten Betriebe 1,82 Millionen offene Stellen nicht besetzen, weil sie keine geeigneten Mitarbeiter fanden, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nach einer Umfrage kürzlich bekannt gab. Das heißt, es gibt Menschen ohne Arbeit und offene Stellen, „was nicht passt, ist das Qualifikationsniveau. Deshalb müssen wir Arbeitsmarktpolitik verändern“, sagt Nahles. Das Bürgergeld lege daher einen Schwerpunkt auf Qualifizierung und Weiterbildung. Das Bürgergeld soll auch Langzeitarbeitslosen helfen. Sie etwa mit einem Coaching zurück in den Rhythmus der Arbeitswelt begleiteten. Für Nahles ist „das Bürgergeld an dieser Stelle ein Gewinn“.

Schreiben der BA sollen verständlicher werden

Wie Sie mit ihrer „handfesten Art“ und ihrer „klaren Sprache“ bei der BA zurecht kommt, wollte Norbert Klein wissen? „Die BA ist ein bisschen geschockt von meiner Art zu reden, und umgekehrt haben die so viele Abkürzungen, dass ich noch nicht mal behaupten würde, ich kenne die Hälfte davon“, antwortete Nahles lachend. Die Sprache der Behörde müsse zwar präzise sein, aber zur Einführung des Bürgergelds sollen die Bescheide für die Leistungsbezieher verständlicher werden. Momentan stehe die juristische Absicherung im Mittelpunkt. Künftig soll das Anliegen im Fokus stehen, die juristische Absicherung in einen Beipackzettel fließen. „Das wird eine Riesenherausforderung in den nächsten Monaten, alle Schreiben und Briefe, die von uns rausgehen, in eine sprachliche Fasson zu bringen, die wesentlich verständlicher ist und weniger Ängste auslöst.“

Nahles lehnt bedingungsloses Grundeinkommen ab

Das Publikum im Saal hatte noch andere Vorschläge, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auf ein bedingungsloses Grundeinkommen angesprochen, um so vielleicht Langzeitarbeitslosen ein Selbstwertgefühl zurückzugeben, reagierte Nahles fast allergisch. „Nein, da bin ich klipp und klar überhaupt kein Befürworter davon. Das ist weder umsetzbar noch finanzierbar“, sagte sie deutlich. Mit Utopien könne sie wenig anfangen, „ich will was umsetzen“. Die viel spannendere Debatte als das bedingungslose Grundeinkommen sei daher der Umgang mit der Lebensarbeitszeit. 1890 hätten Menschen 125 000 Stunden ihres Lebens gearbeitet. 2021 war die Lebensarbeitszeit noch bei 45 000 Stunden in Deutschland. Ein „fantastischer Lebenszeitgewinn“. Hier könne man eine Debatte anstoßen, wie viele Wochenarbeitsstunden in die jeweilige Lebenslage der Menschen passt. Mehr, wenn sie unabhängig sind, weniger, wenn sie dann Kinder haben, und vielleicht noch ein paar Stunden in der Rente.

Saarland Schlusslicht bei Frauenerwerbstätigkeit

Über 50 Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiten in Teilzeit. Hier liege ein großes Potenzial. Sie appelliert an die Unternehmer: „Reden sie mal mit Ihren Frauen, welche Bedingungen erforderlich sind, um von 20 auf 30 Stunden zu erhöhen.“ Dieses Thema müsse man gerade im Saarland angehen, denn beim Thema Frauenerwerbsquote hat das Saarland die rote Laterne in Deutschland.

Gezielte Migration nötig