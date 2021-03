Landesregierung will erst Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz abwarten : Am Montag noch keine Corona-Lockerungen im Saarland

Ab Montag könnte nach den derzeit gültigen Regeln beispielsweise die Außengastronomie im Saarland wieder öffnen. Doch die Landesregierung will erst die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag abwarten, bevor sie über weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen entscheidet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen im Saarland wird es am Montag nicht geben. Zwar wäre etwa die Öffnung der Außengastronomie möglich, weil der Inzidenzwert hierzulande weiterhin unter 100 liegt. Doch die Landesregierung will erst die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag abwarten.

Die Landesregierung hat die Rechtsverordnung zu den derzeit gültigen Corona-Schutzmaßnahmen am Donnerstagabend verlängert. Das wurde der SZ aus Teilnehmerkreisen des Ministerrats bestätigt. Den bei der Ministerpräsidentenkonferenz zu erwartenden Entscheidungen solle nicht vorgegriffen werden, hieß es. Vorsorglich beraten wurden im Ministerrat am Donnerstagabend bereits mögliche Lockerungen etwa für Gastronomie und Sport. Diese könnten gegebenenfalls nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag auch beschlossen werden.