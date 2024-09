Ministerpräsidentin wird Bundesratspräsidentin Rehlinger will das Saarland international in den Fokus rücken

Das Saarland übernimmt ab 1. November turnusgemäß für ein Jahr die Bundesratspräsidentschaft. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird damit protokollarisch zur vierthöchsten Amtsinhaberin auf Bundesebene. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag kündigte sie nun an, dass die saarländische Bundesratspräsidentschaft unter dem Motto „Zukunft durch Wandel“ stehen werde. „Den Wandel erfolgreich gestalten wollen wir in unserem Bundesland, in Deutschland, aber auch mit starken Partnern in Europa und der Welt.“ Die Antworten, die es brauche, um erfolgreich zu sein, seien nicht mehr nur regional und national zu finden, betonte Rehlinger. „Wir brauchen dazu Partner in der Welt, egal ob es um das Thema Wasserstoff, erneuerbare Energien, Verkehrswende oder vieles mehr geht“. Die Bundesratspräsidentschaft sei auch eine Chance, das Saarland international in den Fokus zu rücken, um einerseits langjährige Beziehungen zu vertiefen und andererseits neue Brücken zu schlagen.