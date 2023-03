Öffentliches Lobbyregister Alle Fraktionen einig: Saar-Landtag verschärft bald Transparenz-Regeln

Die 51 Abgeordneten des saarländischen Landtags müssen Nebeneinkünfte in Zukunft vom ersten Euro an offenlegen. Das wird das Parlament am Mittwoch voraussichtlich einstimmig beschließen. Einen entsprechenden Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung haben SPD-, CDU- und AfD-Fraktion gemeinsam eingereicht. Außerdem will der Landtag ein öffentliches Lobbyregister einführen, in das sich Verbände, die ihre Interessen gegenüber dem Landtag und der Landesregierung vertreten wollen, eintragen müssen.