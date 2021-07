Gastbeitrag Alexander Funk : Freiheit statt Bevormundung beim Klimaschutz

Saarbrücken Die Bürger sollten nicht durch Verbote zu mehr Klimaschutz gezwungen werden, meint CDU-Landtagsfraktionschef Alexander Funk. Er plädiert für ein Preis- und Anreizsystem.

Schreckliche Bilder haben uns aus den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erreicht. Die Auswirkungen vor Ort sind extrem, Existenzen wurden zerstört, Menschen aus dem Leben gerissen. Mindestens 172 Tote betrauern wir, hinzu kommen die vielen Vermissten. Solch verheerende Auswirkungen durch eine einzelne Naturkatastrophe gab es in Deutschland und Europa selten. Es sind Bilder, von denen wir vermutlich leider auch in Zukunft nicht verschont bleiben werden. Schon ein Grad Temperaturanstieg auf der Welt sorgt für sieben Prozent mehr Wasser in der Atmosphäre – und das fällt dann irgendwann wortwörtlich vom Himmel. In Sturzbächen.

Die Schicksale und Ereignisse bewegen uns alle, und die Hilfsbereitschaft im Land – insbesondere die unserer Feuerwehren und Hilfskräfte – ist unglaublich. Aber während die Aufräumarbeiten immer noch ganz am Anfang stehen, wird nun unweigerlich auch wieder über die richtige Klimapolitik diskutiert, und ganz schnell kommen dabei Verbote ins Spiel: Inlandsflüge, Fleischverzehr, Ölheizung, Tempolimit und vieles mehr – die Vorschlagsliste zur Bevormundung von uns Bürgerinnen und Bürgern ist lang.

Und leider machen nahezu alle Parteien bei diesem „Verbotsspiel“ mit. EU-Kommission und Bundesregierung geben zusätzlich den Takt vor. Dabei sind sich viele Experten einig, dass ein angemessener CO 2 -Preis die beste Steuerung wäre, das umweltschädliche Gas zu vertreiben.

Auch die Union hat sich leider lange gegen einen CO 2 -Preis gewehrt – das Diffamierungspotential in einem Wahlkampf schien zu groß. „Wie viel kostet dann ein Liter Benzin, und was bedeutet das für die Pendlerinnen und Pendler, die auf das Auto angewiesen sind?“ sind dabei berechtigte Fragen. Die grüne Kanzlerkandidatin befürchtet, Reiche könnten sich dadurch aus dem Klimaschutz „rauskaufen“.

Doch dabei kommt ein neuer Gedanke ins Spiel: Der Staat gibt den Bürgerinnen und Bürgern die kompletten CO 2 -Einnahmen zurück. Ein gleicher Betrag für alle, beispielsweise 1200 Euro im Jahr, überwiesen aufs Konto. CO 2 -Sparer profitieren von einem solchen Modell, CO 2 -Vielproduzierer zahlen am Ende drauf, aber alle haben einen finanziellen Anreiz, ihren Verbrauch zu reduzieren.

Und wir alle können eigenverantwortlich und frei entscheiden, wie wir uns zukünftig verhalten: Fahre ich weiter Auto und zahle den hohen Spritpreis? Fahre ich langsam und sparsam? Oder kaufe ich mir ein Saarlandticket und fahre ÖPNV? Fliege ich im Inland, oder nutze ich die Bahn? Kaufe ich eine Solaranlage fürs Dach und produziere selbst Strom? Investiere ich in eine Wärmepumpe oder die energetische Sanierung meines Hauses? Das Gute daran: Jede Entscheidung führt zu einer weiteren CO 2 -Reduzierung und damit auch zu einer Ersparnis, finanziell und bei der CO 2 -Bilanz.

Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass dadurch in unserer sozialen Marktwirtschaft neue und oft teurere Produkte plötzlich als Alternativen konkurrenzfähig werden. Denken wir nur an Bio- oder synthetische Kraftstoffe. Der deutsche Erfinder- und Gründergeist bringt dann eine andere, eine moderne, umweltbewusste Wertschöpfung. Heute noch unbezahlbare Technologien werden durch Skaleneffekte plötzlich erschwinglich. Der CO 2 -Preis würde so zum Innovationstreiber mit Deutschland als Vorreiter und Vorbild.

Ja, dieser Weg ist anstrengender als die Bevormundung durch den Staat. Bei Verboten weiß jeder, woran er ist. Hier muss jeder eigenverantwortlich entscheiden, wie er seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten will. Aber ich bin davon überzeugt, dass Klimaschutz nur gelingt, wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet. Wenn jeder mitmacht. Und ein Preis- und Anreizsystem ist dabei die beste Motivation.

Unstrittig ist, dass jeder einen Beitrag leisten muss. Aber vorschreiben lassen, wann und ob wir Fleisch essen dürfen oder wie wir von A nach B kommen? Ich für meinen Teil möchte das nicht. Insofern geht es um eine grundsätzliche Frage: Freiheit oder Bevormundung? Ich wähle die Freiheit.