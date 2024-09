Landtagswahlen „Sehr bitter“ und „alarmierend“ – wie Saar-Parteien auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen reagieren

Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat die AfD stark zugelegt, in Thüringen ist sie künftig stärkste Partei, in Dresden auf Augenhöhe mit der CDU. Und ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht geht in beiden Länder künftig wohl kaum noch was. Das Politbeben im Osten löste am Sonntagabend erste Reaktionen von Parteien im Saarland aus.