Alle saarländischen Kreise unter 100er Inzidenz : Jetzt Saarlouis auch unter 100er Inzidenz

Saarbrücken Nachdem bereits in allen anderen Landkreisen wieder Lockerungen vorgenommen wurden oder angekündigt sind, konnte nun auch der Landkreis Saarlouis die kritische Marke der 100er Inzidenz unterschreiten.

Die 7-Tage-Inzidenz ist die entscheidende Zahl für Lockerungen. So konnten vergangenen Donnerstag bereits die Kreise Merzig-Wadern und St. Wendel wieder ins Saarland-Modell zurückkehren. Sonntags schloss sich Neunkirchen an und am heutigen Freitag löst sich auch der Saarpfalz-Kreis von der Bundesnotbremse. Für den Regionalverband Saarbrücken wird sie morgen fallen. Einzig in Saarlouis knabberte man in den vergangenen Tagen noch an der 100. So zog der Kreis auch alle anderen mit herunter. Am heutigen Freitag meldete das RKI allerdings zum ersten Mal einen Wert unter der Grenze (92,1). Allerdings muss Saarlouis sich weiterhin gedulden, bis die Bundesnotbremse fallen kann. Dazu muss der Landkreis fünf Tage in Folge bei den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) eine Inzidenz von unter 100 aufweisen.