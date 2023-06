Über 10 000 Stellen unbesetzt Agentur soll saarländische Fachkräfte vom Verlassen des Landes abbringen

Was haben Saar-Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) und die Online-Dating-App „Tinder“ gemeinsam? Beide setzen auf „Matchmaking“, wollen also Menschen mit einander verbinden und zueinander vermitteln. Wo es aber der App Tinder um das Liebesleben der Menschen geht, hat Barke die saarländische Wirtschaft und eines ihrer größten Probleme, den Fachkräftemangel, im Blick. Mit der am Dienstag vorgestellten neuen Agentur „Saarland attractive“ will die Landesregierung kleine und mittlere Unternehmen im Saarland mit potenziellen künftigen Mitarbeitern zusammenbringen.