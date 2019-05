Antwort auf Anfrage der AfD : So heißen die deutschen Messer-Täter

Diese Wortwolke zeigt die Verteilung der Vornamen in der Messer-Statistik der Saar-Polizei: Je größer ein Name, desto mehr Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden von Menschen begangen, die so heißen. An der Spitze liegt Michael (24 Fälle), es folgen Daniel (22) und Andreas (20). . Foto: Landesregierung/Wortwolken.com

Saarbrücken Die AfD-Fraktion im Landtag wollte alle Vornamen wissen. Jetzt hat die Landesregierung ihr geantwortet.

Die Landesregierung hat die Vornamen von hunderten Messer-Tätern deutscher Staatsangehörigkeit offengelegt. Dies hatte die AfD-Fraktion im Landtag in einer schriftlichen Anfrage gefordert. Eine Sonderauswertung der saarländischen Polizei hatte im vorigen Jahr ergeben, dass 70 Prozent der Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, bei denen von Januar 2016 bis April 2018 Messer im Spiel waren, von Deutschen ausgingen – dementsprechend 30 Prozent von Ausländern. Erfasst wurden Fälle, in denen ein Messer entweder zum Einsatz kam, um einen anderen Menschen zu verletzen oder zu bedrohen, oder das Messer griffbereit mitgeführt wurde (zum Beispiel bei Ladendiebstählen oder Drogendelikten).

Die AfD hegte allerdings den Verdacht, dass unter den 842 deutschen Tätern zahlreiche Migranten mit deutschem Pass sein müssen. Also fragte sie die Landesregierung nach Häufungen bei Vornamen. Die Landesregierung listete in ihrer Antwort daraufhin die 13 häufigsten Vornamen in der Messer-Statistik auf. Michael, Daniel und Andreas führten die Rangliste an – keiner der 13 häufigsten Vornamen entstammt einem anderen Kulturkreis.

Daraufhin bohrte die AfD nach. Von 842 Fällen deutscher Staatsangehöriger in der Statistik würden 193 Fälle auf 13 „für die Landesregierung anscheinend indigen deutsche Namen verteilt“ – was sei mit den restlichen 649 Fällen und Vornamen, fragte die AfD. Was solle der Öffentlichkeit vorenthalten werden? Die Fraktion fragte nach den Vornamen aller 842 deutschen Täter.