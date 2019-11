IT-Standort Saarland : AfD unterstützt Kritik von Scheer

Saarbrücken Die AfD-Fraktion im saarländischen Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, auf die Kritik des IT-Forschers und Unternehmers August-Wilhelm Scheer an ihrer Innovationspolitik und an der Entwicklung der Saar-Uni zu reagieren.

Die Kritik an der Regierung sei vernichtend und komme nicht von ungefähr, erklärte die Oppositionsfraktion am Dienstag. Sich nur auf das Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit (Cispa) zu konzentrieren, halte er für unzureichend, erklärte AfD-Fraktionschef Josef Dörr. Die von CDU und SPD geführte Landesregierung setzt beim Strukturwandel große Hoffnungen auf das Cispa und Start-Ups aus dem Umfeld der Forschungseinrichtung. Im SZ-Redaktionsgespräch war Scheer den hohen Erwartungen mit Skepsis begegnet. Er regte eine Ausbildungsinitiative der saarländischen Hochschulen in der Informatik an. Eine solche Initiative fordert nun auch die AfD. Das Saarland müsse den bundesweiten Mangel an Informatikern und Fachkräften nutzen, sagte Dörr.