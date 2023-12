AfD-Landesparteitag in Saarbrücken AfD im Saarland mit Mitgliederrekord – „Pfui“-Rufe auf Parteitag

Trotz interner Streitigkeiten und kritischer Beobachtung durch den Verfassungsschutz wegen rechtsextremistischer Tendenzen: Die Alternative für Deutschland (AfD) im Saarland, die sich am Sonntag zu einem Landesparteitag in der Turnhalle Saarbrücken-Brebach traf, verzeichnet derzeit nach eigenen Angaben einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Mit aktuell 720 Mitgliedern und noch über 100 weiteren Mitgliedsanträgen im Aufnahmeverfahren sei man „derzeit im Bundesranking der am schnellsten wachsende AfD-Landesverband“, betonte der AfD-Landesvorsitzende Carsten Becker.