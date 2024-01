„Mir fehlen die Worte“ Saarbrücker Kreisvorstand wieder abgesetzt – Oberster Richter der AfD Saar spricht von „Gleichschaltung“

Das Chaos in der AfD im Saarland, in der sich rivalisierende Lager seit Jahren juristisch erbittert bekämpfen, hat eine neue Ebene erreicht: Die Eil-Entscheidung des Präsidenten des Landesschiedsgerichts, mit der er vor wenigen Tagen die Absetzung des Saarbrücker AfD-Kreisvorstand durch den Landesvorstand für nichtig erklärt hatte, haben andere Teile des Gerichts nun wieder einkassiert. Der Kreisvorstand unter Führung von Rudolf Müller ist also wieder abgesetzt. Das berichtet der SR.