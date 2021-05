Kuriosität im Saarbrücker Stadtrat : AfD-Fraktion im Saarbrücker Rat verklagt andere AfD-Fraktion

Saarbrücken Im Saarbrücker Stadtrat herrscht eine saarlandweit einmalige Konstellation: Dort gibt es seit Februar zwei AfD-Fraktionen, nachdem sich zwei der ursprünglich vier AfD-Stadtverordneten abgespalten hatten und ihre neue Gruppierung den Namen AfD gaben.

Seitdem tobt in der Partei ein Namensstreit, der nun vor Gericht ausgetragen werden soll.

Der Vorsitzende der ursprünglichen AfD-Fraktion, Bernd Krämer, hat Klage beim Verwaltungsgericht in Saarlouis eingereicht. Er will erreichen, dass sich die beiden Abtrünnigen umbenennen. Sie betrieben keine Stadtpolitik und meldeten sich im Rat so gut wie nie zu Wort. Ein Gerichtssprecher bestätigte, dass die Klage vor Tagen eingegangen ist.