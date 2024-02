Nächste Eskalation in der Partei AfD-Landesspitze will Vorsitzenden des Kreisverbandes Saarpfalz aus der Partei ausschließen

Der AfD-Landesvorstand will seinen größten innerparteilichen Kritiker Markus Loew, Vorsitzender des mitgliederstarken Kreisverbandes Saarpfalz, aus der Partei ausschließen. Die Parteispitze beschloss am Montagabend nicht nur die Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens, sondern auch den sofortigen Entzug der Mitgliederrechte, wie der SZ bestätigt wurde. Bei der Abstimmung soll es eine Enthaltung gegeben haben. Der Landesvorsitzende Carsten Becker ließ eine schriftliche Anfrage am Dienstag unbeantwortet.