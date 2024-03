Überfordert mit den einfachsten Dingen AfD im Saarland: Sie können es einfach nicht

Die AfD Saar tut das, was sie am besten kann: Opfer spielen. Doch noch nie war ihre Opfer-Erzählung so unglaubwürdig wie im Fall des abgesagten Parteitags. Sie passt zu einem Landesverband, der seit Jahren regelmäßig am kleinen Einmaleins der Partei-Organisation (Parteitage, Listenaufstellungen, Vorstandswahlen) scheitert und in dem es vor allem um Posten und Geld zu gehen scheint. Nirgendwo wird das so deutlich wie in Saarbrücken.