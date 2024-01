Pläne zur Zwangsausweisung Deutscher mit Migrationsgeschichte AfD im Landtag Saarland: „Niemand hat die Absicht, Massen von Menschen zu deportieren“

Die AfD-Fraktion im saarländischen Landtag hat sich am Montag auch auf mehrfache Nachfrage nicht davon distanziert, deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund zwangsweise auszuweisen („Remigration“). Die Berichterstattung über ein Treffen von Rechtsextremen mit AfD-Mitgliedern in Potsdam und bekannt gewordene Pläne zur Ausweisung von Migranten nannte AfD-Fraktionschef Josef Dörr „Klatsch und Tratsch“. Die Anti-AfD-Kundgebung mit 5000 Teilnehmern am Sonntag in Saarbrücken ist für Dörr eine „Demonstration gegen die Demokratie“.