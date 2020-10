Landesparteitag : AfD im Saarland mit holprigem „Neuanfang“

Christian Wirth (links) wurde nach seiner Wahl zum AfD-Landesvorsitzenden vom unterlegenen Kandidaten Christoph Schaufert beglückwünscht. In der Stichwahl setzte sich Wirth mit 94 zu 62 Stimmen durch. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bei einem turbulenten Parteitag hat die AfD Saar eine neue Führung gewählt. Josef Dörr an der Parteispitze ist Geschichte – jedenfalls vorerst, eine Rückkehr hält er selbst für wahrscheinlich.

Die Überraschung war gelungen. Kaum hatte am Samstag der AfD-Parteitag begonnen, betrat plötzlich Bundessprecher Jörg Meuthen das Saarbrücker E-Werk, angekündigt war er nicht. Meuthen hielt sich nicht lange mit der Corona-Krise auf. Die AfD müsse sich professionalisieren, es gehe „ums politische Überleben“. Kaum vorstellbar, dass er damit nicht auch die Saar-AfD meinte, deren Landesvorstand die Bundespartei im März abgesetzt hat.

Es gebe „ein paar schwarze Schafe“, die dem Anspruch an eine bürgerliche Partei nicht gerecht würden, sagte Meuthen, die hätten in der AfD „keine Zukunft“ – wieder eine Anspielung aufs Saarland? Am Ende seiner Rede löste Meuthen auf, warum er nach Saarbrücken gereist war: Er gab eine unverblümte Wahlempfehlung für Christian Wirth, den Gegenspieler von Josef Dörr: Die Saarländer im Bundeskabinett seien „wirklich schlimm“, da sei es doch „ein Segen“, wenn die AfD Christian Wirth im Bundestag sitzen habe.