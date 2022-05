Kuriose Begründung : Landesparteitag der Saar-AfD findet nicht statt – warum Homburg den Zugang zum Saalbau verwehrt

Homburg Zwei Tage vor dem geplanten Landesparteitag steht die AfD im Saarland vor verschlossenen Türen. Warum die Stadt Homburg den Saalbau als Veranstaltungsort jetzt doch nicht freigibt.

Landesparteitag in Homburg : Wirth vor Abwahl als AfD-Landeschef – höchst ungewöhnliche Allianz bahnt sich an

Der Verwaltung liege bis jetzt kein Nachweis über eine gültige Haftpflichtversicherung für die Veranstaltung vor. Das geht aus einem Schreiben hervor, das der AfD-Vorsitzende Christian Wirth der SZ gegeben hat. Eigentlich wollte die Saar-AfD am Sonntag einen neuen Landesvorstand wählen.

Die Stadt Homburg bittet die AfD nun schriftlich, den Parteitag in Homburg „rechtzeitig“ abzusagen, um „weitere Komplikationen zu vermeiden“.

Rund zwei Monate nach der Landtagswahl wollte die AfD an diesem Sonntag einen neuen Parteivorstand wählen. Dies ist notwendig, weil es derzeit nur einen Notvorstand für den Landesverband gibt. Der bisherige Vorsitzende Wirth (59), der auch den Notvorstand geleitet hat, bewirbt sich um seine Wiederwahl. Diese könnte allerdings scheitern, denn es hat sich eine ungewöhnliche Allianz gegen Wirth gebildet. Mehr dazu lesen Sie hier .

Die AfD hatte es bei der Landtagswahl am 27. März mit 5,7 Prozent erneut in den Landtag geschafft. Sie ist dort mit drei Abgeordneten vertreten. Bei der Wahl 2017 war die Partei mit 6,2 Prozent erstmals in das Landesparlament eingezogen.