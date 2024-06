Gute Stimmung nach Wahlerfolgen AfD Saar sieht sich jetzt als „Volkspartei“ – Carsten Becker bleibt an der Spitze

Das Ergebnis der Kommunalwahlen sorgt für Hochstimmung bei der saarländischen AfD und lässt so machen von noch Größerem träumen. Landeschef Carsten Becker kündigte bei einem Landesparteitag am Sonntag in Brebach an, die AfD werde „die Altparteien jagen“ und 2027 im Saarland „die Machtfrage stellen“. „Wir können uns nur selbst im Wege stehen“, sagte Becker, der bei seiner Wiederwahl 58 von 81 Delegiertenstimmen erhielt.