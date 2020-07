Kommentar : 2022 wieder unter fünf Prozent?

Gegen unliebsame Partei­freunde werden Parteiausschlussverfahren eingeleitet, Beschlüsse der Partei landen regelmäßig vor Gerichten, niederträchtige Beschimpfungen machen die Runde, jetzt fliegt sogar ein Abgeordneter – dazu noch einer, der seinen Job ernst nimmt – aus der Landtagsfraktion.

So geht es in einer Partei zu, die sich als „letzte Hoffnung“ der Saarländer sieht und angetreten ist, „um unser Volk vor dem Untergang zu retten“. Die früheren Phrasen von Josef Dörr klingen heute noch absurder, als sie es schon vor Jahren taten. Wer sich auf einer schicksalhaften Rettungs-Mission wähnt, sollte zumindest in der Lage sein, sich in einer Drei-Mann-Fraktion zusammenzuraufen.