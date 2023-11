Nach Palästinenser-Demonstrationen „Widerlich und menschenverachtend“: AfD-Fraktion im Saar-Landtag will Demonstrationsrecht nur noch für Deutsche

Quinten griff die AfD scharf an: „Es ist eine Schande, dass wir uns im Hohen Haus mit solchen Gesetzentwürfen auseinandersetzen müssen.“ Eine Beschränkung der Versammlungsfreiheit bedeute einen Bruch mit dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Die AfD wolle Menschen an den Rand drängen und die Gesellschaft spalten. „Das Vorhaben ist so widerlich und menschenverachtend, dass es einem vor Entsetzen fast die Sprache verschlägt. Für uns gibt es keine Menschen zweiter Klasse“, sagte Quinten. Pauschale Versammlungsverbote seien überdies rechtlich gar nicht zulässig, sondern nur wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet sei. Quintens Fraktionskollegin Sevim Kaya-Karadağ warf die Frage ein, ob nach den AfD-Plänen der Stahlarbeiter mit türkischem Pass bei einer Demo abgeführt werde, wenn er für seine Arbeitsrechte demonstriere.