Wegen Verbrechen in der NS-Zeit : Saar-Ärztekammer erkennt ihrem Ex-Präsidenten Ehrentitel ab

Max Obé war in der NS-Zeit höchster Medizinalbeamter im Saarland, ab 1950 Chef der Ärztekammer. Foto: Landesarchiv

Saarbrücken Max Obé war in der NS-Zeit an Verbrechen beteiligt, trotzdem machte er später im Saarland Karriere und wurde geehrt. Nun reagiert die Ärztekammer.

Die Zeit der NS-Schreckensherrschaft mag lange her sein, doch die Aufarbeitung endet nicht. Dass alte Eliten auch in der Demokratie Karriere machten, hat die saarländische Zahnärztin Dr. Gisela Tascher in ihrer 2010 veröffentlichten Doktorarbeit am Beispiel der Ärzteschaft des Saarlandes akribisch nachgezeichnet. Ihre Recherchen haben Folgen.

Der Vorstand der Ärztekammer hat jetzt ihrem Ehrenpräsidenten Dr. Max Obé (1889-1969) posthum den Ehrentitel aberkannt. Der Senat der Universität des Saarlandes wird ihm am 16. Juni voraussichtlich auch die Ehrenbürgerwürde der Hochschule entziehen.

Denn als hoher Beamter hat Obé in der NS-Zeit, wie die Ärztekammer schreibt, „Tod und Leiden von Menschen herbeigeführt, angeordnet und gnadenlos verwaltet“. Trotzdem war er nach dem Krieg, von 1950 bis 1962, Präsident der Ärztekammer.

Obé, geboren in Saarlouis, machte in den 20er und 30er Jahren zunächst Karriere in der Gesundheitsverwaltung des Saargebiets. Nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland, für den Obé schon in der „Deutschen Front“ gekämpft hatte, trat er 1935 der NSDAP und dem Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund (NSDÄB) bei. 1936 wurde er zum höchsten Medizinalbeamten an der Saar befördert. Nach Taschers Recherchen war er ab 1941 an „Euthanasie“-Maßnahmen in der Heil- und Pflegeanstalt Merzig und im Landeskrankenhaus Homburg und der Vernichtung der „Erbkranken“ beteiligt. Zudem war er mitverantwortlich für Zwangssterilisationen und dafür, dass der NS-Staat seine bevölkerungs- und rassenpolitischen Grundsätze wie die „Ausschaltung Erbuntüchtiger von der Fortpflanzung“ und die Bekämpfung der „Rassenmischung“ durchsetzte.

Das alles hinderte die Ärzteschaft nicht daran, ihn 1950 zum Vorsitzenden der neuen Ärztekammer zu wählen. In dieser Funktion war er nach Taschers Recherchen maßgeblich daran beteiligt, dass der Prokurist der Ärztekammer (und 1956/57 kurzzeitige CDU-Fraktionschef im Landtag), Erwin Albrecht, trotz seiner Kriegsverbrechen als Blutrichter in Prag nicht ausgeliefert wurde – und dass der Initiator des Auslieferungsantrags aus diesem Grund seine Professur an der Medizinischen Fakultät in Homburg verlor.

Ärztekammer-Präsident blieb Obé bis 1962, von da an war er ihr Ehrenpräsident. Später erhielt er Ehrungen der Deutschen Ärzteschaft und der Saar-Uni (an deren Aufbau er beteiligt war und an der er selbst lehrte) sowie das Bundesverdienstkreuz. Als Obé 1969 starb, würdigte die Ärztekammer in einem Nachruf seine „verantwortungsvolle Tätigkeit als ärztlicher Berater der saarländischen Regierung in den letzten 3 Jahrzehnten“.

Die Ärztekammer erklärte jetzt, es sei ihr bewusst, dass in der Nachkriegszeit auch Ämter und Ehrenbezeichnungen der Kammer an solche Ärzte vergeben worden seien, die in der NS-Zeit ihren hippokratischen Eid gebrochen hätten und selbst verbrecherisch tätig gewesen seien. Dies solle nicht verschwiegen werden.