Test-Angebot für alle Rückkehrer : Saar-Ärzte kritisieren Massentest von Urlaubern

Saarbrücken Die Corona-Tests von Rückkehrern aus Nicht-Risikogebieten sind für die Kassenärzte weder medizinisch noch ökonomisch sinnvoll.

Die Kassenärzte im Saarland halten flächendeckende Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Nicht-Risikogebieten für über­flüssig. „Das ist vertane Zeit, vertanes Material und vertanes Geld“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Gunter Hauptmann. Man müsse schonend mit dem Testmaterial umgehen, sonst sei nichts mehr da, wenn es wirklich gebraucht werde. Auch epidemiologisch ergäben die Tests bei Heimkehrern ohne Krankheitssymptome keinen Sinn. Die Tests seien aber politisch entschieden worden, so Hauptmann.

Auch im Saarland können sich seit Montag alle Menschen, die im Ausland Urlaub gemacht haben, nach ihrer Rückkehr auf Kosten der Krankenkassen auf das Virus testen lassen – in der zentralen Teststation des Landes auf dem früheren Saarbrücker Messegelände und in einem Teil der Arztpraxen. Auf dem Messegelände waren unter den ersten gut 1000 Abstrichen am Montag und Dienstag vier Corona-Fälle entdeckt worden. Aus Sicht von Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) sind die Tests notwendig, um Infektionsketten zu unterbrechen.