Bewältigung der Corona-Pandemie : Ämter und Winterberg-Klinik suchen freiwillige Helfer

Saarbrücken Zur Bewältigung der Corona-Pandemie setzen die Gesundheitsämter und das Klinikum Saarbrücken jetzt auf freiwillige Helfer. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) sagte zur Kontaktnachverfolgung: „Wir haben eine Reserve, aber nicht viel.“ Sie appelliert an Freiwillige, sich möglichst schnell zu melden, so dass sie für die Aufgaben geschult werden könnten.

Das Klinikum Saarbrücken bat Freiwillige, sich per E-Mail an winterberghelfer@klinikum-saarbruecken.de zu melden. Einsatzgebiete könnten sein: Pflegehilfsdienste an Corona-Patienten, Hilfe für Pflegekräfte auf Nicht-Corona-Stationen, Botendienste, Unterstützung bei der Zutrittskontrolle. Bereits im Frühjahr hatten mehr als 50 Freiwillige das Klinikum unterstützt.