Kommentar : Abwarten, was die Richter dazu sagen

Der eine Professor sagt ja, ein anderer sagt nein. Was tut die Landespolitik? Sie holt das Gutachten eines dritten Professors ein. Mit Verlaub, das wirkt wenig überzeugend. In Karlsruhe und München sind Verfassungsgerichte gerade dabei, höchstrichterlich zu klären, ob der Einsatz von Körperkameras in Wohnungen zulässig ist.