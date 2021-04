Abitur im Saarland während Corona : Wie positiv getestete Abiturienten die Prüfung ablegen

Saarbrücken In einer Woche starten die schriftlichen Abiturprüfungen im Saarland. Was die Prüflinge beachten müssen.

In einer Woche ist es so weit. Dann starten die schriftlichen Abiturprüfungen im Saarland. Los geht's mit dem Englisch-Abi am Freitag, 23. April. Wie im vergangenen Jahr unter Pandemie-Bedingungen. In allen Fächern erhalten die Schüler 30 Minuten zusätzliche Prüfungszeit, um „den Prüfungsablauf zu entzerren und Zeit zur individuellen Erholung sowie Umsetzung der Hygienemaßnahem zu geben“, erklärt das Saar-Bildungsministerium auch Nachfrage. Zudem gilt: Maske tragen während der Prüfung, genügend Abstand zwischen den Abiturienten und regelmäßiges Lüften.