Französische Abgeordnete besuchen Saarland Sprache das Nachbarlandes soll attraktiver werden

Im Gespräch mit Staatssekretär David Lindemann, Chef der Staatskanzlei und Bevollmächtigter für Europaangelegenheiten, ging es um die deutsch-französische Zusammenarbeit in puncto Zweisprachigkeit. Während Lindemann unter anderem hervorhob, dass fast die Hälfte der saarländischen Kitas inzwischen zweisprachig sei, sprach die in Colmar lebende Klinkert ein bekanntes Problem an – immer weniger Deutsche und Franzosen, welche die Sprache des Nachbarn lernen und unterrichten wollen.