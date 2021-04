Ministerrat beschließt : Ab Montag keine Corona-Tests mehr für Geimpfte und Genesene im Saarland

Saarbrücken Der saarländische Ministerrat hat am Freitag beschlossen, dass Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, ab Montag von der Testpflicht befreit sind. Die Regelung gilt auch für Genesene.

Die saarländische Landesregierung hat am Freitag (30. April) in einer außerordentlichen Ministerratssitzung Erleichterungen für vollständig Geimpfte sowie Genesene beschlossen. Das hat die Landesregierung am Freitagabend mitgeteilt. Konkret bedeutet das, dass ab kommenden Montag (3. Mai) für diese Personengruppen die Testpflicht zum Beispiel beim Friseurbesuch oder beim Betreten von Geschäften außerhalb des täglichen Bedarfs entfällt.