Neue Vorgaben ab 15. Juni : Endlich wieder ins Stadion – Saarland lockert Corona-Regeln

Saarbrücken Ab kommender Woche dürfen wieder Zuschauer bei Sportereignissen dabei sein. Auch andere Freiluftveranstaltungen mit bis zu 100 Personen werden erlaubt. Diese und weitere Änderungen der Corona-Maßnahmen hat die Landesregierung in einer neuen Verordnung festgelegt.

Die saarländische Landesregierung hat heute in einer außerordentlichen Sitzung des Ministerrats eine neue Corona-Verordnung beschlossen. Diese enthält einige Lockerungen und Änderungen der bisherigen Vorgaben. So sollen etwa eine geringe Zahl von Zuschauern bei Sportereignissen erlaubt werden. Wie die Regierung in einer Pressemitteilung infomiert, treten die neuen Regeln am 15. Juni in Kraft.