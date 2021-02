Termin in einem Corona-Impfzentrum : 52.000 Saarländer stehen auf der Impf-Warteliste

Das Interesse ist groß: Zehntausende Saarländer mit der höchsten Impf-Priorität warten auf einen Termin. Die drei Impfzentren stehen bereit, bald soll sogar ein weiteres öffnen. Was fehlt, ist genügend Impfstoff.

Bereits geimpft sind rund 22.000 Personen aus dieser Gruppe. Weitere rund 28.000 Personen müssen sich nicht um einen Termin für ein Impfzentrum kümmern, weil sie entweder in einem Krankenhaus arbeiten (15.000) und direkt dort geimpft werden können oder in einem Alten- und Pflegeheim leben (13.000) und dort von mobilen Impfteams aufgesucht werden.

Das Interesse an einem Impftermin in einem der Impfzentren zeigt, dass die Impfbereitschaft in der Gruppe mit der höchsten Priorität hoch ist. Die ersten 2520 Termine für Menschen auf der Impfliste wurden für die Zeit vom 4. bis 13. Februar bereits vergeben, wobei die Reihenfolge ausgelost wurde. Diese Personen erhalten ihre Terminbestätigung per E-Mail, SMS oder Post.

Die Impfzentren befinden sich in Saarlouis, Neunkirchen und Saarbrücken. Wer sich auf die Warteliste setzen lässt, kann neuerdings auch das Impfzentrum in der Graf-Haeseler-Kaserne in Lebach auswählen. Es soll in den nächsten Wochen in Betrieb genommen werden.