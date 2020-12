Übersdosiert : 30 Drogentote im Jahr 2020 im Saarland

ARCHIV - 19.11.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Über der Flamme eines Feuerzeuges kocht ein Drogensüchtiger im Druckraum eine Portion Heroin in einem Löffel auf, um sich die Droge anschliessend zu spritzen. (zu dpa "Im ersten Halbjahr mehr Drogentote in Niedersachsen") Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Boris Roessler

Saarbrücken Bereits im August ist eine 35-jährige Saarbrückerin an den Folgen einer Drogen-Überdosis gestorben, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte. Die Frau war demnach als Drogenkonsumentin bekannt. Aus dem jetzt vorliegenden Befund der toxikologischen Untersuchung in der Rechtsmedizin gehe hervor, dass eine Drogenvergiftung todesursächlich war, hieß es.