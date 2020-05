Zuständig für 37 Rettungswachen : 31-Jähriger wird Chef des Saar-Rettungsdienstes

Bexbach/Völklingen Timm Mathis, derzeit Justiziar der Stadt Völklingen, setzte sich in einem aufwendigen Auswahlverfahren gegen 25 Mitbewerber durch.

Eine Schlüsselposition im saarländischen Rettungsdienst wird in diesem Jahr neu besetzt. Der 31 Jahre alte Jurist Timm Mathis, derzeit leitender Beamter bei der Stadt Völklingen, wird zum 1. Juli beim Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) mit Sitz in Bexbach einsteigen und zum Jahreswechsel die Geschäftsführung übernehmen. Dann geht der langjährige Geschäftsführer Bernhard Roth in Ruhestand.

Mit dem Rettungsdienst hatte der künftige Geschäftsführer in seinem Zivildienst eine kurze Berührung. Er machte auf der Rettungsdienstschule des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Mainz eine Rettungshelfer-Ausbildung und wurde in der Rettungswache Brebach des ASB eingesetzt. „Ich hatte direkt ein paar heftige Einsätze und merkte, dass mir der praktische Rettungsdienst nicht so lag“, sagt er heute mit Respekt. Er ließ sich in die Altenpflege versetzen und beendete seinen Zivildienst in Kleinblittersdorf in einer Senioreneinrichtung.