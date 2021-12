2G gegen Corona-Pandemie : Kurzer Übergang vorbei: Jetzt gelten strengere Regeln beim Einkauf im Saarland

Geimpft oder genesen: Nur dann dürfen Kunden in dieses Geschäft zum Einkauf. Das gilt ab diesem Montag, 6. Dezember. (Symbolbild) Foto: dpa/Georg Wendt

Saarbrücken Einige Tage hat die saarländische Landesregierung den Geschäftsleuten eingeräumt, sich auf die neue Vorschrift vorzubereiten. Ab diesem Montag, 6. Dezember, aber müssen sie diese umsetzen. Was das für die Kunden bedeutet, insbesondere für ungeimpfte.

Clubs und Diskotheken sind bereits wieder dicht. Hier hat die Saar-Regierung die Schließung verhängt, um die stark steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Und auch wer ins Restaurant, eine Ausstellung im Museum besuchen sowie zum Frisör will, muss geimpft oder genesen und zusätzlich tagesaktuell negativ auf das Virus getestet sein.