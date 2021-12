Saar-Ministerrat befürwortet Hans-Vorstoß : Lockerungen für Geboosterte und frisch Geimpfte schon ab diesem Wochenende?

Update Saarbrücken Der Ministerrat im Saarland hat am Dienstag über mögliche Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel mit Experten beraten. Das Kabinett begrüßt demnach die von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) vorgeschlagenen Lockerungen. Wann sie in Kraft treten könnten.

Allerdings: Beschlossen hat das Kabinett am Dienstag noch nichts. Zeyer bat um Verständnis, da man zunächst die Bund-Länder-Schalte am Donnerstag abwarten wolle. Erst danach, wohl am Freitag, würden weitere Details bekannt gegeben, auch um weitere Veriwrrung zu vermeiden.

Grundsätzlich aber scheinen Ausnahmen von der 2G-Plus-Regel zu kommen. Wann es so weit sein wird? Der Ministerrat werde voraussichtlich am Freitag die Rechtsverordnung anpassen. „Auch mit Blick auf weitere Änderungen der Rechtsverordnung könnten sie dann voraussichtlich schon am Samstag in Kraft treten“, erklärte Zeyer. Die Experten hätten bestätigt, dass man mit einer solchen Änderung nicht noch warten müsse, sondern diese zeitnah umsetzen könne. „Das war ein ganz klares einhelliges Meinungsbild, alle Experten haben diese Vorgehensweise bestätigt“, sagte Zeyer.