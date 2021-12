2G-Plus in vielen Bereichen : Diese neuen Corona-Regeln hat das Saarland beschlossen

2G-Plus in vielen Bereichen

Update Saarbrücken Im Saarland hat die Regierung die Corona-Regeln verschärft. Ab Donnerstag gilt der von Ministerpräsident Hans (CDU) angekündigte „Lockdown für Ungeimpfte“. Was die Landesregierung am Dienstag beschlossen hat.

Die Infektionszahlen sind auch im Saarland in den vergangenen Wochen rasant angestiegen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch bei 412,3. Ein Grund für die Landesregierung, die Regeln zu verschärfen. Es handelt sich „quasi“ um einen „Lockdown für Ungeimpfte“, so Hans.