Fragen, Antworten, Details 205 Millionen für Schulen im Saarland – so soll das neue Schulbauprogramm funktionieren

In der Grundschule Saarbrücken-Ost entsteht gerade ein Anbau. Die Landesregierung wählte am Montag diesen Ort, um ihr Schulbauprogramm namens BAUSTEIN („Bauliche Aufwertung und Umrüstung für Schulen in Technik, Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit“) vorzustellen. So wie hier, das war die Botschaft, soll künftig landesweit an Schulen gebaut werden.