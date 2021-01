15-Kilometer-Regel : Corona-Schwelle im Saarland schon gerissen

Saarbrücken Im Saarland droht die 15-Kilometer-Regel, die ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 gilt. Doch um die Zahl gibt es Verwirrung.

Kurz vor dem verschärften Lockdown im Saarland haben sich am Wochenende die Corona-Zahlen verschlechtert – mit möglichen gravierenden Konsequenzen. Der Kreis Saarlouis riss nach Zahlen des Gesundheitsministeriums am Samstag den Inzidenz-Wert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen – am Sonntag betrug er 249,6. Landesweit kletterte der Wert auf 169,9, nachdem er vor einer Woche noch bei 120,2 gelegen hatte. Die an diesem Montag in Kraft tretende Corona-Verordnung sieht Bewegungseinschränkungen für Bürger von Kreisen vor, in denen an drei Tagen in Folge ein Inzidenz-Wert über 200 vorliegt: Sie dürfen keine touristischen Zielen aufsuchen, die weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernt sind.