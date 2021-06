Bedarf an Sprachförderung ist hoch : Bildungsministerium verspricht „intensivierte“ Sprachförderung und setzt auf Geld vom Bund

Saarbrücken (esb) An saarländischen Grundschule sind derzeit 116 Sprachförderlehrkräfte im Einsatz, teilt das Bildungsministerium mit. Rund 50 weitere arbeiten an weiterführenden Schulen. Ob diese den zu erwartenden Bedarf auch künftig decken können, ist noch nicht klar.

„Wir kennen die Defizite der Kinder noch nicht, dazu braucht es gezielte Lernstandsanalysen im neuen Schuljahr“, teilte Ministeriums-Sprecher Fabian Bosse mit. Zahlen zu den Schuleingangsuntersuchungen würden gerade ausgewertet und seien Anfang Juni verfügbar. Zudem sei noch nicht klar, wieviel Geld vom Bund aus dem Zwei-Milliarden-Bildungspaket ins Saarland fließen. „Ohne deutlich mehr Mittel kann es keine Aufholjagd im Bildungsbereich geben.“ Daher gebe es zurzeit auch noch keine konkreten Pläne für den Ausbau der Sprachförderung in den Grundschulen. Sie habe aber „an Bedeutung und Umfang gewonnen.“ Das Ministerium kündigt an, Sprachförderung in „intensivierter Form“ zu gewährleisten, um den pandemiebedingten Rückstand zu kompensieren. Zudem wird verwiesen auf die mobile Lehrkräftereserve, die ebenfalls Defizite auffange. Und nicht zuletzt lernten Kinder auch Deutsch im Regelunterricht in ihren Klassen.

Das Programm „Früh Deutsch lernen“ im Vorschulbereich habe in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren ausgesetzt werden müssen, weil es aus organisatorischen Gründen zu einer Durchmischung von Kindern aus unterschiedlichen Kitas gekommen wäre, heißt es. Vor der Pandemie waren die zu fördernden Kinder mehrmals pro Woche zu Deutsch-Vorkursen in ihre jeweiligen künftigen Grundschulen gekommen. Eine Regelung, die nicht alle Kitas gut finden, denn anders als bei der Sprachförderung durch geschulte Kräfte in den Räumen der Kitas (wie es zuvor üblich war) seien viele Kinder dem Angebot in den Schulen ferngeblieben. „Einige berufstätige Eltern konnten den Transport ihrer Kinder zur Schule und dann zurück in die Kita nicht gewährleisten“, hat Stefanie Heisig, Leiterin der Kita Komturstraße in Saarbrücken die Erfahrung gemacht.