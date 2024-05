Denkmalfall Finanzamt Verhärtete Fronten in Sachen Finanzamt

Um einstweilen einen weiteren Gebäudeleerstand zu verhindern, bringt der Städtebaubeirat eine kulturelle Zwischennutzung (Co-Working, Pop-up-Stores, temporäre Kunsthalle) ins Spiel. Städtebaulich ließe sich die Schicksalsfrage des Finanzamts aus Sicht des Beirats auch mit weitergehenden Überlegungen zu einem „Kulturufer“ an der Saar verknüpfen. Letzteres könnte, so eine Beirat-Erwägung, mit einem Rückbau von Verkehrsräumen auf der Wilhelm-Henrich-Brücke und dem Stadtgraben verknüpft werden. Im Rahmen einer öffentlichen Diskussionsrunde will der Städtebaubeirat am 16. Mai (18 Uhr, Garelly Haus) unter dem Titel „Wie gestalten wir die Stadt in den nächsten fünf Jahren?“ mit den Saarbrücker Stadtratsfraktionen (sowie der Bürgerschaft) diese und andere Fragen erörtern. Die Zukunft des Finanzamtes selbst dürfte dabei auch eine gewichtige Rolle einnehmen.