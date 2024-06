„Ein Abriss wäre rechtswidrig“ Finanzamt in Saarbrücken soll abgerissen werden – Landesdenkmalrat übt scharfe Kritik

In scharfen Worten hat der Landesdenkmalrat (LDR) Stellung genommen zu den Abrissplänen der Landesregierung in Sachen Finanzamt in Saarbrücken. Der LDR, der gemäß des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes vorab gehört werden muss, lehnt die von ministerieller Seite als „Rückbau“ titulierte Zerstörung des Baudenkmals „mit aller Entschiedenheit“ ab, wie es in der unserer Zeitung vorliegenden LDR-Stellungnahme heißt.