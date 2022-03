Saarländisches Umweltministerium reagiert auf Präzedenzfall : Wenn Hund und Katze vor dem Krieg fliehen

Eine dreiköpfige „Familie“ auf der Flucht: Dank der Hilfe saarländischer Tierschützer ist die Ukrainerin Elena Babenko mit Hund Platon und Katze Masjana inzwischen in einer Pension untergekommen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken/Lebach Ukrainerin Elena Babenko wollte sich nicht von Boxer Platon und Mietze Masjana trennen – und verlies die Landesaufnahmestelle.

Was tun, wenn Ukraine-Flüchtlinge ihre Haustiere mitbringen – und sie auf keinen Fall in fremde Hände geben wollen? Vor dieser Frage stand die Landesaufnahmestelle in Lebach erstmals am 11. März im Fall der 40-jährigen Ukrainerin Elena Babenko.

Die war mit Hund und Katze in der Nacht zuvor in Lebach angekommen und durfte dort übernachten. Aber am folgenden Vormittag stand sie vor der bitteren Alternative, entweder ihre Tiere zur Quarantäne in ein Heim zu geben und dann im Lager bleiben zu dürfen – oder das Lager mit Hund und Katze unterm Arm wieder zu verlassen, ohne zu wissen, wo sie dann in der nächsten Nacht unterkommen könnten.

Und das obwohl sie vor ihrer Ankunft in Lebach schon eine lange, furchtbar anstrengende Irrfahrt hinter sich gebracht hatten.

Um Babenkos Situation und Verfassung an diesem Vormittag zu veranschaulichen, werfen wir einen Blick zurück. Die Kette von Ereignissen, die Babenko schließlich nach Lebach führten, begann am Mittwochmorgen, 9. März.

Da nämlich stieg Dirk Stolz aus St. Ingbert in einen Kleinbus voller Hilfsgüter. Die hatte er mit seiner Firma gesammelt – und den Bus von seinem Verein, dem FC Viktoria 09, geliehen.

Stolz wollte die Hilfsgüter nach Polen fahren und auf dem Rückweg Flüchtlinge mitnehmen. In Polen fand er allerdings niemanden, der ihm die Hilfsgüter abnahm. Also fuhr er zurück nach Frankfurt an der Oder. Am Bahnhof übergab er seine Ladung an die Helfer, die sich dort um die Ankömmlinge kümmerten.

Am Donnerstagmorgen machte er sich auf den Rückweg und nahm aus Frankfurt an der Oder sechs Flüchtlinge mit, einen Mann, zwei Kinder und drei Frauen – eine davon war Elena Babenko. Sie hatte ihren Hund, einen Boxer, und ihre Katze dabei.

Stolz fuhr zunächst nach Berlin, wo er den Mann und die zwei Frauen mit den Kindern absetzte. An ihrer Stelle wollte Stolz nun andere Flüchtlinge von Berlin ins Saarland mitnehmen. Aber die Berliner Behörden – so erfuhr Stolz – erlauben keine privaten Flüchtlingstransporte, weil dabei die Gefahr besteht, dass die Flüchtlinge in die Hand von Menschenhändlern fallen.

Also trat Stolz mit seinem letzten verbliebenen Fahrgast aus Frankfurt an der Oder, mit Elena Babenko, im Wagen den Weg ins Saarland an. Am Donnerstag gegen Mitternacht kamen sie in Lebach in der Landesaufnahmestelle an.

Wie Stolz berichtet, nahm ein Mitarbeiter der Aufnahmestelle die völlig erschöpfte Elena Babenko auf – und versprach, die Aufnahmestelle werde sich am Freitag darum kümmern, Babenko eine Unterkunft zu besorgen, in der sie ihre Tiere bei sich behalten könnte. Denn in der Landesaufnahmestelle seien Tiere nicht erlaubt.

Dann fuhr Stolz heim nach St. Ingbert. Am Freitagmorgen entdeckte er in seinem Kleinbus ein Paket mit Papieren, das Babenko dort offenbar verloren hatte. Also fuhr Stolz zurück zur Landesaufnahmestelle, um die Papiere dort abzuliefern. Wie er weiter berichtet, kam er just in dem Moment dort an, als Babenko samt Hund und Katze von einer Mitarbeiterin der Aufnahmestelle und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus dem Lager geleitet werden sollte – weil sie sich geweigert hatte, ihre Tiere zur Quarantäne in fremde Hände zu geben.

Stolz erklärte sich sofort bereit, Babenko zu helfen und sie zum Saarbrücker Bahnhof zu fahren, weil Babenko von dort weiter nach Straßburg wollte – in der Hoffnung, in Frankreich die Tiere bei sich behalten zu dürfen.

In Saarbrücken setzte Stolz seine drei Schützlinge in einen Zug nach Straßburg. Trotzdem telefonierte er aber immer weiter mit saarländischen Tierschützern – und kam dabei an Sarah Kindl vom Tierschutzverein Völklingen. Die wiederum fand in Rekordzeit ein Zimmer in einer Pension, wo Babenko mit ihren Tieren willkommen war.

Stolz hatte Babenko schon am Tag zuvor eine neue Pre-Paid-Card fürs Handy spendiert – und als Kindl das Zimmer besorgt hatte, rief Stolz schnell Babenko im Zug an und sagte ihr, sie könne zurückkommen. Was sie auch tat. Kindl holte sie am Bahnhof ab und brachte sie in ihre neue Unterkunft.

Dort kümmern sich jetzt Kindl und die Familie des Pensionswirtes um Babenkos Angelegenheiten, Kindl hat sich extra dafür einige Tage Urlaub genommen.

So kam der Fall Elena Babenko doch noch zu einem versöhnlichen Ende – dank des Engagements von Dirk Stolz, von Sarah Kindl und etlichen anderen engagierten Tierschützern. Aber damit nicht genug. Der Fall Babenko war zwar der erste seiner Art, aber er machte gleich auf dramatische Weise klar, die Landesaufnahmestelle braucht dringend eine Antwort auf die Frage „Was tun, wenn Hund und Katze vor dem Krieg fliehen – und die Menschen sich nicht von ihnen trennen wollen?“

Gefordert war hier das Umweltministerium, das für Tierschutz zuständig ist. Und das Ministerium hat sich tatsächlich schon etwas einfallen lassen – und umgesetzt.

Die Aufgabe war, die Flüchtlinge und ihre Tiere möglichst beisammen zu lassen und gleichzeitig der Europäischen Tierschutzverordnung gerecht zu werden. Die schreibt Folgendes vor: Alle Tiere, die einreisen, müssen eine Tätowierung oder einen Chip unterm Fell haben, anhand derer sie einer Art Impfpass, dem sogenannten Heimtierausweis, zugeordnet werden – und darin muss eine Tollwut-Impfung nachgewiesen sein. Denn Tollwut ist von Tier zu Mensch und umgekehrt übertragbar, nach Krankheitsausbruch ist sie unheilbar und tödlich. Ob ein Tier Tollwut hatte, lässt sich ausschließlich am Gehirn des toten Tieres zweifelsfrei feststellen.

Daher überprüft jetzt ein Tierarzt in der Landesaufnahmestelle den Impfpass der Tiere, untersucht sie auf Krankheitssymptome und testet sie auf Tollwut-Antikörper. Diese Anti-Körper entstehen nach der Impfung. Falls der Tierarzt feststellt, dass zu wenige Anti-Körper da sind, wird das Tier erneut geimpft und muss dann etwa 12 Wochen in Quarantäne verbringen.

Weil bislang Tiere in der Landesaufnahmestelle generell verboten waren, hätten die Tiere ihre Quarantäne dann normalerweise in einem Heim verbringen müssen. Aber das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) hat vergangene Woche im Auftrag des Umweltministeriums 14 verschieden große Transportboxen für Hunde und Katzen, Maulkörbe und Katzentoiletten gekauft – und der Landesaufnahmestelle übergeben.

Dort, so versichert das Umweltministerium, dürfen die Flüchtlinge ihre Tiere nun in den Transportboxen halten – auch wenn Quarantäne angezeigt ist.

Laut Innenministerium entscheidet der Tierarzt der Landesaufnahmestelle in jedem Einzelfall, wozu die Tiere die Boxen verlassen dürfen und was sie auf dem Gelände der Landesaufnahmestelle machen dürfen.

Wenn die Flüchtlinge später in Unterkünfte außerhalb der Landesaufnahmestelle vermittelt werden, können sie – wenn nötig – die Quarantäne ihrer Tiere auch im neuen Zuhause quasi als Einzelquarantäne fortsetzen.

Mit diesem Konzept will das Umweltministerium sowohl den Tieren, als auch den Flüchtlingen – und vor allem den Kindern unter ihnen – gerecht werden. Und schmerzhafte Trennungen vermeiden, wann immer es möglich ist.