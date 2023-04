LAG Tanz Saar: die Tanzszene im Saarland blüht auf Eine spannende Szene wird geboren

Drei Projekte also hat das neue Tanz-Netzwerk in der kurzen Zeit bereits auf den Weg gebracht. Und es gibt weitere Ziele: Neben dem Produktionshaus strebt die LAG Tanz mittelfristig auch eine Tanzpädagogik-Ausbildung im Saarland an. Bisher müssen junge Menschen, die Tanz studieren wollen, nämlich weit weg gehen. Und kommen dann meist nicht wieder. „Für mich wäre das auch was gewesen“, sagt Lisa Kilthau-Merscher. Die gebürtige Saarländerin studierte außerhalb, kam aber immerhin zurück und gründete in Kirkel ihre Tanzmanufaktur. Mit einem eigenen Tanzpädagogik-Studiengang bekäme der Tanz im Land eine zusätzliche Dynamik. „Wir brauchen neue Kräfte, die dann auch bleiben“, sagt Claudia Meystre. Und dann vielleicht würde sich sogar ein besonders sehnlicher Wunsch erfüllen: „Es wäre toll, wenn sich hier eine freie Company gründen würde“, träumen die beiden Tänzerinnen. Publikum für Tanz gäbe es im Saarland jedenfalls genug.