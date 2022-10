Neuer Musikmentoren-Lehrgang an der Landesakademie Ottweiler : Musikmentoren sichern die Zukunft der Musik

Giulia Harig und Justin Hayo haben beide vom Musikmentoren-Programm profitiert, das die Landesakademie für musische Bildung in Ottweiler anbietet. Foto: Dingler/Sebastian dingler

Saarbrücken/Saarlouis/Ottweiler Seit über 20 Jahren fördert die Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung in Ottweiler junge Menschen, die musikalisch begabt sind. So soll unter anderem dem Mangel an Musiklehrern im Land begegnet werden. Wir haben zwei junge Leute getroffen, die den Lehrgang zu unterschiedlichen Zeiten durchlaufen haben. In wenigen Wochen beginnt ein neuer Lehrgang.