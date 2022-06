Ruf der LAG Pro Ehrenamt „schwer beschädigt“ : Ex-Präsident Müller äußert sich zu Vorwürfen von Armin König: Einen Maulkorb „akzeptiere ich nicht“

Unter einem Dach: Die Geschäftsstelle der LAG Pro Ehrenamt und das Mehrgenerationenhaus in der Richard-Wagner-Straße in Saarbrücken. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Nächste Runde im Streit um die LAG Pro Ehrenamt: Nachdem Armin König sein Amt als Präsident niedergelegt hat und schwere Kritik an Ehrenpräsident Hans Joachim Müller geäußert hat, verteidigt sich dieser – und macht seinerseits Vorwürfe in Richtung Königs. Dieser habe sich nicht in die Ehrenamts-Projekte eingearbeitet.